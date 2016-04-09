القضاء: إيطاليا طلبت تسجيلات هاتفية لآلاف المصريين

أعلن النائب العام المساعد المصري، اليوم السبت، أن إيطاليا طلبت تسجيلات هاتفية لمئات آلاف المصريين في إطار التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي في القاهرة جوليو ريجيني، مشيرا إلى أن الطلب "غير قانوني ويتعارض مع الدستور" المصري.

وقال النائب العام المساعد مصطفى سليمان في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة إن الطلب الإيطالي جاء خلال لقاء وفد مصري بمحققين إيطاليين قبل أيام، أعقبه الجمعة استدعاء السفير الايطالي لدى القاهرة لإجراء مشاورات في روما، احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيق.

وأفاد سليمان أن إيطاليا طلبت تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي تواجد بها الطالب الإيطالي، وهو ما رفضته مصر.

وكشف أن هذه الاتصالات تبلغ نحو مليون اتصال لمئات آلاف لا علاقة لهم بالقضية التي قال إنها "حتى الآن في مرحلة التحقيق".



وبعد محادثات أجراها وفد قضائي وأمني مصري رأسه سليمان في روما على مدى يومين، قالت وزارة الخارجية الإيطالية أمس الجمعة إنها استدعت السفير الإيطالي من القاهرة "لإجراء تقييم عاجل" للخطوات التي ينبغي القيام بها "لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي للطالب الإيطالي ريجيني".

وأفاد الادعاء الإيطالي في بيان إن المحققين المصريين لم يقدموا أدلة محورية بينها تفاصيل من أبراج شبكات التليفون المحمول بالقاهرة التي اتصلت بهاتف ريجيني.



وقال سليمان إن سجل المكالمات الذي طلبه الجانب الإيطالي وأثار الخلاف خاص بالمكالمات الهاتفية للمشتركين في منطقة مسكن ريجيني، والمنطقة القريبة التي اختفى فيها وهي محطة مترو في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة، والمكان الذي عثر فيه على الجثة وهو قارعة طريق سريع غربي العاصمة.



واختفى ريجيني (28 عاما) في 25 يناير الماضي وعثر على جثته في الثالث من فبراير شباط وعليها آثار تعذيب شديد.



وذكرت والدة ريجيني الأسبوع الماضي أن جثة ابنها شوهت لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه.



وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب بهذه الطريقة يشير لمقتل الشاب الإيطالي بأيدي قوات الأمن المصرية وهو أمر نفته القاهرة بشدة.