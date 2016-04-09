سماحة الأديان محور لقاء الملك سلمان وبابا الأقباط

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بابا الأقباط المصريين تواضروس الثاني في مقر إقامته بالقاهرة أمس الجمعة، في اليوم الثاني لزيارته إلى مصر المزمع أن تستمر 5 أيام.

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن ترحيب الكنيسة القبطية المصرية بزيارة العاهل السعودي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا لعلاقات الأخوة والمحبة التي تربط بين مصر والسعودية، كما قدم الشكر للملك سلمان على رعاية بلاده للمصريين العاملين بالمملكة.

ومن جانبه أشار العاهل السعودي إلى ذكرياته الشخصية عن مصر خلال زياراته السابقة لها، ومن بينها تأثره بمجلة الهلال المصرية، كما دار الحديث خلال اللقاء حول سماحة الأديان وأن الدين بالأساس هو علاقة بين الإنسان والله، وأشار قداسة البابا إلى أن المصريين جميعا يعيشون في محبة وانسجام عبر القرون الطويلة، مؤكدا على أن للكنيسة القبطية علاقات طيبة مع الجميع.

ومن ناحية أخرى شارك البابا عقب اللقاء في مأدبة العشاء التي أقيمت بمقر السفارة السعودية بحضور العاهل السعودي وكبار المسؤولين المصريين والوفد السعودي المرافق للملك سلمان.

وحضر الاستقبال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، بالإضافة إلى عدد آخر من المسؤولين والوزراء.

وكان الملك سلمان التقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبحثا سبل تنسيق الجهود بين الأزهر والمملكة العربية السعودية، من أجل نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف والإرهاب.

يذكر أن المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي كان أصدر بياناً يعلن فيه عن لقاء العاهل السعودي والبابا تواضروس، قائلاً: "إنها المرة الأولى التي يلتقي فيها عاهل سعودي ببابا للكنيسة القبطية، وأشار إلى أن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز قد التقى ببابا الفاتيكان السابق عام 2007."