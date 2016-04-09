تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين السعودية ومصر

اتفاقيات عديدة تم توقيعها بين السعودية ومصر خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشمل التعاون في كافة المجالات، بينها التعليم والثقافة والإسكان والزراعة، إضافة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

الاتفاقيات الموقعة نسردها كالتالي:

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، وقع عليها من الجانب المصري شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ومن الجانب السعودي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

جامعة سيناء

اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم عساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وتستهدف إنشاء جامعة الملك سلمان بتكلفة 300 مليون دولار يرافقها عدد من المشروعات التي تحقق أهدافا عدة في إطار التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء وتوفير تعليمية متميزة.

التجمعات السكنية بسيناء

توقيع اتفاقية مشروع التجمعات السكنية ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم عساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

تطوير مستشفى قصر العيني

تم توقيع اتفاقية بشأن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني، وقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم عساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار على مدى 20 عاما من الصندوق السعودي للتنمية، وتشمل عملية التطوير وحدات الرعاية المركزة وتطوير الأقسام وتزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة، وإنشاء أقسام جديدة وتطوير وحدات الطوارئ، فضلا عن إنشاء وحدات تخصصية جديدة بمعظم المجالات الطبية.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقع الجانبان السعودي والمصري اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم عساف وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

محطة كهرباء غرب القاهرة

وقعت اتفاقية بشأن مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودي الدكتور إبراهيم عساف، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 100 مليون دولار لزيادة إنتاج وقدرات المحطة، حيث تبلغ قدرة المحطة 650 ميغاوات، ومن المنتظر بداية تشغيلها في نوفمبر 2019 بتكلفة إجمالية 700 مليون دولار.

اتفاقية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

وقعت اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين السعودية وحكومة مصر، وقع عليها من الجانب المصري الدكتور عاطف الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، ومن الجانب السعودي الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للتعاون المشرك في توليد الطاقة والاستخدام الأمثل والسلمي للطاقة النووية.

مجال النقل البحري والموانئ

توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، يوقع عليها من الجانب المصري الدكتور جلال سعيد وزير النقل المصري، ومن الجانب السعودي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن وزير النقل السعودي، وتهدف للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري.

التعاون الزراعي

وقعت مذكرة تفاهم في التعاون بالمجالات الزراعية، وقع عليها من الجانب المصري الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب السعودي المهندس عبدالمحسن الفضالي وزير الزراعة.

التعاون في مجال الكهرباء

توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء، وقع عليها من الجانب المصري المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب السعودي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن.

التعاون في مجال الإسكان

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، وقّع عليها من الجانب المصري المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب السعودي ماجد الحجيل وزير الإسكان.

مجال التجارة والصناعة

وقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة، وقع عليها من الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومن الجانب السعودي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.

مكافحة الفساد

توقيع مذكرة تفاهم في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقع عليها من الجانب المصري محمد جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومن الجانب السعودي الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

العمل والتعليم

وقعت مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة السعودية ومصر، وقع عليها من الجانب المصري محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومن الجانب السعودي الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل، وبرنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم في مصر، وقع عليها من الجانب المصري الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن الجانب السعودي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم.

اتفاقية للتعاون الثقافي

وقعت اتفاقية للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في السعودية ووزارة الثقافة بمصر، وقع عليها من الجانب المصري حلمي النمنم وزير الثقافة، ومن الجانب السعودي الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وبرنامج تنفيذ للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون بين حكومتي السعودية ومصر، وقع عليها من الجانب المصري عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، ومن الجانب السعودي الدكتور عبدالملاك الشلهوب رئيس هيئة الإذاعة السعودية.