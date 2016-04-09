مقتل 4 جنود بهجوم على كمين أمني في سيناء

قتل الجمعة 4 جنود من قوات الأمن المصرية جراء هجوم إرهابي على كمين أمني بمركز الحسنة بوسط سيناء.

وتعرض الكمين لهجوم بـ"آر بي جي"، والأسلحة المتعددة، ما أسفر عن مقتل 4 مجندين وإصابة آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف لوسط سيناء لنقل الضحايا لمستشفى السويس.

من جهة أخرى، أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تفجير3 عبوات ناسفة كانت مزروعة للقوات على طريق قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وتمكنت القوات من رصد العبوات الناسفة وتفجيرها بالذخيرة الحية دون وقوع إصابات في صفوف القوات. وأكد مصدر أمني أن أهالي قرية الجورة أرشدت القوات عن مكان العبوات الناسفة المعد تفجيرها بشرائح محمول.