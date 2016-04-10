الطيب: آمال الأمة تتعلق بالسعودية ومصر

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر جاءت في وقت دقيق من تاريخ الأمة العربية، تعول فيه الأمة كلها على مصر والسعودية الكثير من الآمال باعتبارهما عمودي الخيمة العربية.

وأضاف خلال بيان السبت، أن هذه الزيارة تكشف عن مدى إدراك المسؤولين في مصر والمملكة أن هذا وقت الالتقاء واتحاد الصف والوقوف معا لصد الهجمات والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار الأمة العربية والإسلامية، موضحا أن زيارة خادم الحرمين للجامع الأزهر وصلاته به هي رمز لبداية هذا الاتحاد بين العالم الإسلامي.

وأكد شيخ الأزهر أن زيارة خادم الحرمين الشريفين تأتي دعما لمؤسسة الأزهر الشريف، وسندا لفكره الوسطي المستقيم، وهو ما يدل أن المملكة بقيادتها السياسية ومفكريها وعلمائها يدركون مدى أهمية الالتحام بالأزهر الشريف للوقوف في وجه التيارات الفكرية الإرهابية، والدعوات والنزاعات الطائفية والمذهبية التي توظف الإسلام من أجل تحقيق المزيد من التمدد والتدخل والسيطرة على العالم العربي.

وتابع "الأزهر الشريف يدرس به وافدون من أكثر من مئة دولة، وقد بدأ المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروعا تاريخيا لبناء مدينة جامعية تستوعب أربعين ألفا من هؤلاء الطلاب، ويواصل خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله هذا المشروع، وسيكون ملحقا بهذه المدينة كليات للوافدين ومعاهد للبعوث، ومرافق وخدمات لتكون مدينة متكاملة".