الملك سلمان يوجه خطاباً للمصريين من البرلمان اليوم

أعلن مجلس النواب المصري أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيزور البرلمان، اليوم الأحد، وسيلقي كلمة أمام النواب في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقال سليمان وهدان، وكيل المجلس في تصريحات لـ"العربية.نت"، إنه سيتم عقد جلسة عامة للمجلس لاستقبال خادم الحرمين الشريفين، حيث سيلقي خطبة تحت قبة البرلمان، مضيفا أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، سيلقي خطابا للترحيب بالملك والوفد المرافق له.

وأضاف أن العاهل السعودي سيفتتح جلسة مجلس النواب، وبعدها سيلقي رئيس المجلس كلمة للترحيب، يعقبها دعوة الملك لإلقاء كلمته حيث من المتوقع أن يستعرض خلالها تاريخ العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها وتوطيدها، كما سيستعرض الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.

في سياق آخر، استعدت جامعة القاهرة لاستقبال الملك سلمان لاحتفالية كبرى، الاثنين، لتكريم الملك سلمان وتسليمه الدكتوراه الفخرية بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين ورؤساء الجامعات.

وقال جابر نصار، رئيس الجامعة، إنه من المقرر أن تبدأ مراسم الاحتفال بتسليم الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة رئيس الجامعة للترحيب بجلالة الملك، تليها تلاوة حيثيات منحه الدكتوراه الفخرية، ثم يقدم رئيس الجامعة للملك روب الدكتوراه الفخرية لارتدائه، وبعدها يتم تسليمه شهادة الدكتوراه الفخرية.