الملك سلمان: منحي الدكتوراه الفخرية تكريم لي ولبلادي

قال الملك سلمان عقب تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة، إن "قرار منحي الشهادة هو تكريم لي ولبلادي وللشعب السعودي".

واعتبر خادم الحرمين الشريفين قرار منحه الشهادة "هو تكريم لي ولبلادي وللشعب السعودي، أكرر شكري لكم، وأدعو الله أن يوفق الجميع"، واصفاً الجامعة بأنها صرح علمي شامخ احتضن طلاباً من جميع أنحاء العالم، بينهم طلبة من السعودية.

وقال خادم الحرمين إن "جامعة القاهرة قدمت خلال عقود من الزمن قادة وعلماء ومفكرين شاركوا في تقدم دولهم".

وأضاف أنه بهذه المناسبة: يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا الصرح العلمي الشامخ في جامعة القاهرة العريقة منارة مصر لتي ساهمت في إثراء الحركة العلمية والفكرية وأن المهم هو أن تواصل المؤسسات التعليمية والثقافية دورها في صنع الحضارة وبناء الإنسان".

وفي مستهل حفل تسليم الشهادة، قال رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، إن الملك سلمان "ينزل في دياره وبين أهله وذويه، ويؤكد العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين بلدين عظيمين بيدهما معاً أن يقودا الأمة العربية للخروج من أزمة مفصلية".

وأضاف أن الدكتوراه الفخرية "تقدم لشخصيات تثري مجتمعها"، معتبراً "ما حققه الملك سلمان لأمته وشعبه دليلا على مكانته العربية والدولية".

وقال رئيس جامعة القاهرة "لقد أجمع مجلس جامعة القاهرة أن الملك سلمان رجل عظيم من رجالات العرب يجلس على رأس قائمة من حماة ربوعها المدافعين عن حقوقها، الحارسين لمقدساتها، ذلك هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأردف نصار: "تشريفكم للجامعة يمثل تتويجاً لعلاقة تاريخية تربط بين المملكة العامرة والجامعة وتحديداً مستشفيات كلية طب القصر العيني، ما يؤكد أن شعب مصر في قلبكم وعقلكم"، مضيفا: ويا سيادة خادم الحرمين الشريفين ذلك اللقب الذي تحبه وتفضله على سائر الألقاب التي يتغنى بها الملوك والرؤساء يزيدك رفعة في قلوبنا نحن في مصر العربية الدولة والشعب يا خادم الحرمين نحبكم ونحب المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة وملكاً، سلمت يا سيدي وسلمت مصر والمملكة، سلمت لنا ملكاً يحمي الحمي ويزود عن البلاد والعباد كيد الكائدين، أطال الله عمركم".

ونظمت جامعة القاهرة احتفالية كبرى لتسليم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتوراه الفخرية بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من كبار رجال الدولة.

وكان مجلس جامعة القاهرة قد قرر وبالإجماع في اجتماعه الأخير منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين، وذلك تقديرا لدوره الكبير في خدمة قضايا الأمة، ودعمه الكامل لمصر وشعبها .

وأوضح بيان رسمي صادر عن جامعة القاهرة، أن منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية بوصفه شخصية عالمية محورية له تأثير بالغ ومشهود في محيطها العربي والدولي، ولإسهاماته البارزة في خدمة العروبة والإسلام والمسلمين، ومساندته لمصر وشعبها، ولدوره البارز في دعم جامعة القاهرة، وإطلاقه مشروعا تاريخيا لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة، بما يؤدي إلى تمكينها من أداء رسالتها نحو مجتمعها المصري ومحيطها العربي.