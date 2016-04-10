وزير مالية السعودية يضع حجر أساس تطوير أكبر مستشفى بمصر

قام الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المصري بوضع حجر الأساس لتطوير مستشفى قصر العيني، أكبر مستشفى حكومي بمصر والمدعوم بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار لمدة 20 عاماً من الصندوق السعودي للتنمية.

وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون المصرية، إن الهدف من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني تحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية فيه، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وتغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصي، بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى أقسام تخصصية مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل.

وأضافت أن المشروع الجديد يتضمن تجديد وبناء عدد من المباني بينها مبنى العناية المركزة ومبنى أمراض النساء ومبنى الأشعة، كما يشمل إنشاء غرف للمرضى وللعناية المركزة والعمليات وتحديث المعدات والأجهزة الطبية التي تتواكب مع التطور التقني، إضافة إلى إعداد الكوادر الفنية وإعادة هيكلة الأقسام، وتحديث المعدات والأجهزة الطبية لتتواكب مع التطور التقني للمعدات والأجهزة الطبية، مثل توليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية من خلال وضع عدد من الألواح الشمسية على أسطح المستشفى.

شارك في الاحتفال بوضع حجر الأساس، الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي المصري ، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني.