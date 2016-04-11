الاتفاقيات السعودية المصرية تدفع بسيناء نحو نهضة شاملة

التعاون السعودي المصري اختص شبه جزيرة سيناء باتفاقيات ضخمة في القطاعات الصناعية والزراعية وحتى التعليمية اقتربت قيمتها من الملياري دولار.

36 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة.

25 مليار دولار هو إجمالي قيمة الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة.

يأتي على رأسها التوقيع على اتفاق إنشاء صندوق مصري سعودي للاستثمار بقيمة 16 مليار دولار.

كما استأثرت سيناء باتفاقية بقيمة 1.7 مليار دولار، منها منحة لا ترد بقيمة 200 مليون دولار مع الصندوق السعودي للتنمية.

ومن أهم الاتفاقيات التي من المتوقع أن تغير وجه سيناء الاقتصادي:

*إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلي بطول 61 كلم بقيمة 50 مليون دولار.

*إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كلم بقيمة 80 مليون دولار لربط التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس بالدلتا غرب القناة.

*إنشاء 13 تجمعاً زراعياً في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار لزراعة 23 مليون متر مربع.

*استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 تجمعاً بقيمة 113 مليون دولار.

*إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون مكعب يوميا بقيمة 210 ملايين دولار.

*إنشاء طريق بقيمة 280 مليون دولار، لربط مدينة طابا بغرب قناة السويس.

*استكمال جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بقيمة 50 مليون دولار.

مشاريع ستوفر العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء.