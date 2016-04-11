الرئيس الفرنسي يزور القاهرة مطلع الأسبوع القادم

من المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، القاهرة الأحد القادم (17 أبريل) حيث يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وبحسب بيان صدر عن الإليزيه، فإن الرئيس الفرنسي سيقوم بزيارة إلى مصر يوم الأحد المقبل بهدف "تعميق العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين.

وفي هذا السياق، عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الأحد، اجتماعا لبحث التحضيرات الخاصة بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي، ومناقشة أهم اتفاقيات التعاون المنتظر التوقيع بين البلدين عليها خلال الزيارة. وحضر الاجتماع كل من وزراء الإسكان والكهرباء والتعاون الدولي والنقل.