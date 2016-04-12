جلسة "مصارحة" غداً بين السيسي والمصريين

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء عددا من ممثلي فئات المجتمع المصري وذلك لاطلاعهم على مستجدات الوضع السياسي الداخلي والخارجي .

وأعلنت الرئاسة المصرية أن اللقاء يأتي في إطار لقاء الأسرة المصرية حيث من المقرر أن يضم اللقاء، ممثلي الكتل البرلمانية بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤساء النقابات وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين. كما يحضر اللقاء مجموعة من شباب البرلمان وعددا من رؤساء الهيئات البرلمانية وعددا من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وذكرت مصادر مصرية أنه المتوقع أن يتناول السيسي خلال اللقاء التطورات الداخلية والخارجية والقضايا التي أثارت جدلا خلال الآونة الأخيرة، إضافة للأوضاع الاقتصادية والمشروعات القومية الكبرى وجهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين .

