إيطاليا تطلب ملف التحقيق بقتل عصابة خطف الأجانب بمصر

طلبت السلطات الإيطالية الحصول على المحاضر الرسمية المتعلقة بالمصريين الخمسة، الذين قتلتهم الشرطة المصرية في منطقة التجمع الخامس، والذين عثر بحوزة شقيقة أحدهم على متعلقات الباحث الإيطالي المقتول جوليو ريجيني.

وقالت الصحف الإيطالية إن النائب العام في روما سيتقدم بطلب رسمي للسلطات المصرية للحصول على هذه الملفات، إضافة لسجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.

من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التعاون مع إيطاليا فيما يخص التحقيقات في قضية ريجيني مستمرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البوروندي اليوم الثلاثاء أن هناك استعدادا مصريا تاما لمواصلة التعاون، مؤكدا أن الجانب المصري سيوافي الجانب الإيطالي بكافة المعلومات لتحديد الجناة، ولكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.

وأوضح أنه كانت هناك العديد من المطالب للجانب الإيطالي واستجاب الجانب المصري لها، وكان هناك طلب وحيد متعارض مع الدستور المصري طلبه الإيطاليون هو ما يتعلق بالمكالمات الخاصة لسكان منطقة الدقي التي كان يقيم فيها ريجيني.

إلى ذلك أعلن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن وفدا من الحزب وصل إيطاليا، أمس الاثنين يضم الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والمهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، ونادر الشرقاوي، أمين "المصريين الأحرار" بالخارج، حيث سيلتقي مساء الثلاثاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الإيطالي، لتوضيح الحقيقة في مقتل ريجيني.