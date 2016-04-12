بوروندي: ملتزمون بعدم الإضرار بدول حوض النيل

أكد ايميه نياموتويه وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي ببوروندي أن بلاده حريصة على التوصل لتوافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مضيفا أنه موقف ثابت ويتأسس على مبادئ عدم الإضرار وتحقيق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.

وقال خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إن بلاده حريصة على دعم التعاون مع مصر في هذا الملف بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل.

من جانبه صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

وأشاد بموقف الحكومة البوروندية الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مؤكداً على تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندي في هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل.

وقال إن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في بوروندي ودعمها لخيارات الشعب البوروندي، لاسيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، مؤكداً على أن مصر ستواصل دعمها لبوروندي ووقوفها إلى جانب شعبها من أجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضم مختلف الأطراف.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول تطورات الأوضاع في إفريقيا وما تواجهه من تحديات، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية.