خاطف الطائرة المصرية يطلب اللجوء في قبرص

أعلنت السلطات القبرصية الثلاثاء أن المصري الذي خطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وأجبرها على التوجه إلى قبرص، طلب اللجوء في الجزيرة التي سبق أن بدأت إجراءات تسليمه إلى بلاده.

وأضافت سلطات قبرص أن دائرة الهجرة تدرس طلب الخاطف سيف الدين مصطفى محمد، فيما تتواصل إجراءات تسليمه.

وصرح مصدر رسمي رفض الكشف عن اسمه بأن "المشتبه به قدم طلب لجوء وسيتم درس هذا الطلب بالموازاة مع جلسة الاستماع إليه في إطار عملية التسليم".

وكانت نيقوسيا أعلنت الموافقة على طلب القاهرة تسليمها المصري البالغ 58 عاما ومن المقرر إجراء جلسة استماع لهذا الغرض في 22 أبريل.

وأرغم الخاطف قائد طائرة مصر للطيران بعيد إقلاعها من الإسكندرية إلى القاهرة في ساعة مبكرة من 29 مارس الماضي، على التوجه إلى قبرص الواقعة على بعد 500 كيلومتر من السواحل المصرية تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقا انه مزيف.

وعند الوصول إلى مطار لارنكا، أفرج الرجل عن الركاب الـ55 ثم سلم نفسه بدون أية مشاكل بعد ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية.

ووصفت السلطات القبرصية مصطفى بأنه "مضطرب نفسيا" وأكدت أن القضية "لا علاقة لها بالإرهاب".

وطلب النائب العام المصري من السلطات القبرصية تسليم الخاطف غداة الحادثة، في حين أمر القضاء القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي.