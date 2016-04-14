مصر تحيل تحقيق تحطم الطائرة الروسية لنيابة أمن الدولة

قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، إحالة التحقيقات فى قضية سقوط الطائرة الروسية بسيناء، إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وأضاف في بيان أن القرار اتخذ بعد ورود تقرير من مكتب التحقيقات الجنائية الروسية يشير إلى شبه جريمة جنائية.

وأضاف فى بيان له أن لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الطيران المدنى، ذكرت فى تقريرها المرسل للنيابة العامة أن حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ينطوى على شبهة جنائية.

وكان النائب العام قد اكد سابقا إن النيابة العامة وحدها تباشر التحقيقات في حادث سقوط الطائرة وانه وفور سقوط ها ، أمر بندب فريق تحقيق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، ونيابة استئناف الإسماعيلية ونيابة شمال سيناء، للانتقال إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة لحطام الطائرة، ومناظرة جثث الضحايا، ومباشرة كل إجراءات التحقيق.