مصر.. دعوى قضائية لإغلاق السفارة الإيرانية

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر إحالة دعوى قضائية تطالب بإغلاق السفارة الإيرانية بالقاهرة وطرد القائم بالأعمال إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وذكرت الدعوى التي أقامها يوسف المطعني المحامي وحملت رقم 43607 لسنة 70 قضائية أن إيران دولة إرهابية تدعم ميليشيات إرهابية تعبث في جميع الدول العربية ولا يعينها سوى تنفيذ مخططها الذي يهدف للتوسع عن طريق إضعاف الدول العربية وتفتيتها والتهامها دولة بعد أخرى، حيث كونت عصابات ومرتزقة بدعم مادي تارة، ودعم لوجيستي استخباراتي طوراً من أجل السيطرة على تلك الدول عبر أذرعها الإرهابية.

وأضافت أن إيران ما زالت تدعم حزب الله الإرهابي الذي يقتل السوريين ويعلن عن ذلك بفخر واعتزاز وكأنه يقاتل أعداء العرب والمسلمين، كما دعمت ميليشيات عراقية حتى أصبح الإرهاب في العراق أمرا طبيعيا ومعتادا، كما دعمت جماعة الحوثيين باليمن من أجل السيطرة على اليمن وتحويله لولاية إيرانية تابعة لولاية الفقيه .

وذكرت الدعوى أن مصر مهددة من الخطر الإيراني كبقية الدول العربية، ولذلك يجب عليها أن تتخذ موقفا لوقف المد الإيراني، وشل محاولات وخطط إيران لسفك الدم العربي، مطالبة بإغلاق السفارة الإيرانية وطرد القائم بالأعمال تعبيراً عن رفضها القاطع لأي تدخل إيراني عسكري أو سياسي في شؤون الدول العربية.