مقتل 28 من "أنصار بيت المقدس" خلال يومين بسيناء

قُتل نحو 28 من تنظيم "أنصار بيت المقدس" (الذي تحول اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته "داعش") وأصيب عشرات الآخرين، إثر عمليات قصف جوي لمعاقل التنظيم بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء على مدى يومين.

وقالت مصادر لقناة "العربية" إن الطيران الحربي قصف عدداً من معاقل "أنصار بيت المقدس"، إثر ورود معلومات إلى أجهزة الأمن تفيد باعتزام التنظيم شنّ هجمات إرهابية على الارتكازات الأمنية.

وأسفرت عمليات القصف عن مقتل 28 من أنصار التنظيم وإصابة 30 آخرين.

وقالت المصادر إن عمليات القصف أوقعت عددا من قيادات التنظيم بينهم قائد التنظيم بالعريش.