إيطاليا تطلب مكالمات 13 مصرياً لبحث علاقتهم بقتل ريجيني

تقدمت إيطاليا بطلب رسمي عن طريق وزارة الخارجية الإيطالية لمصر لتسليم كافة الأدلة المتعلقة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومنها المكالمات الخاصة بـ13 مصرياً، بينهم الخمسة الذين تمت تصفيتهم بالتجمع الخامس، وعثرت السلطات المصرية على متعلقات الباحث الإيطالي لديهم.

وطالب المدعي العام الإيطالي بإفادات شهود العيان، وتسجيلات هواتف 13 مصرياً على علاقة بريجيني، إضافة لمكالمات الشاب الإيطالي.

وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها لدى مصر للتشاور وإجراء تقييم عاجل للخطوات التي ينبغي القيام بها لاستجلاء الحقيقة بشأن قتل ريجيني، فيما لم يسفر الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين الوفدين المصري والإيطالي لكشف ملابسات الحادث عن أي جديد.

وقال المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد ورئيس الوفد الأمني المصري، إن الجانب الإيطالى طلب من الجانب المصري سجلاً عن المكالمات التي دارت بمحيط منطقة الدقي، إلا أن مصر رفضت هذا الطلب لتعارضه مع القانون والدستور.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتزام مصر مواصلة تعاونها الكامل وبشفافية تامة مع الجانب الإيطالي للوقوف على ملابسات الحادث، وتقديم الجناة للعدالة.