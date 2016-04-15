السيسي يأمر بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه وجه الحكومة بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام.

وأكد خلال لقائه اليوم الجمعة مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والإعلاميين والصحافيين حول أبرز تساؤلاتهم والقضايا التي تشغلهم، على أهمية الاستعداد لانتخابات المحليات إذا كنا نريد مكافحة الفساد.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد أكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس الخميس، على عزم الحكومة إنهاء الإجراءات واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت ممكن، وفي مقدمتها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، تمهيداً لمناقشته قريبا في اجتماعات الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطوة الانتخابات المحلية تنبع من إدراك الدولة لأهميتها في إتمام التجربة الديمقراطية، حيث تساهم في وجود مجالس محلية تضم عناصر فاعلة ممثلة لفئات المجتمع وبخاصة من الشباب، تكون قادرة على أداء الدور المنوط بتلك المجالس في الرقابة على المحليات، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.