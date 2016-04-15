الكشف عن خارطة لعام 1928 تؤكد عدم مصرية تيران وصنافير

كشفت هيئة المساحة الجيولوجية عن خريطة مصرية جديدة توضح وضع جزيرتي تيران وصنافير، وهي تشير إلى أنهما لا تقعان داخل حدود السيادة المصرية، وذلك وفق ما نشرت صحيفة "الأهرام" المصرية.

والخارطة المنشورة تحمل رقم 486 /8 صادرة عام 1928 من هيئة المساحة الجيولوجية المصرية، وتوضح أن الجزيرتين تقعان تحت خط عرض 28 وبين خطي طول 34 و35 خارج الحدود المصرية، والخارطة تم توثيقها بمركز معلومات المساحة الجيولوجية تحت رقم 19 لسنة 1986، وتعرف بخارطة دكتور هيوم، وهو ثاني رئيس لهيئة المساحة الجيولوجية، واستمرت رئاسته للهيئة من عام 1909 حتى عام 1928 حيث تأسست الهيئة عام 1896، ورأسها الكابتن ليونز عند إنشائها، وبعد عامين تكون جهاز حكومي جديد هو مصلحة المساحة المصرية، والذي ضم المساحة الجيولوجية ضمن أنشطته.

وتولى ليونز رئاسة مصلحة المساحة واحتفظ برئاسته للمساحة الجيولوجية إلى أن تقاعد من خدمة الحكومة المصرية في 19 يونيو 1909.

يذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية تحتفظ بأرشيف كامل من الخرائط والمستندات الخاصة بجيولوجيا مصر.