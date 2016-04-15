مصر.. السيسي يتفقد عدداً من المشروعات في العين السخنة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "إننا نطلق اليوم مشروعات ليس الهدف منها دغدغة مشاعر المصريين ولكننا بهدف استدعائهم لبلدهم".

وأضاف السيسي، خلال تفقده عدداً من المشروعات صباح اليوم بمنطقة جبل الجلالة في العين السخنة، "يا ريت نعمر بلدنا هنا"، موجها رسالة للشباب، قائلا: "إحنا بنبي بلدنا وهنبنيها.. وبكرة يا مصريين تشوفوا بعنيكم.. انتم مشوفتوش دولة بصحيح لحد الآن.. بكرة تشوفوا بعنيكم الدولة بحق".

وتضم المدينة العديد من المشروعات السياحية والفنادق البحرية والجبلية، ومشروعات خدمية وطبية، فضلاً عن إقامة جامعة الملك عبدالله، بالإضافة إلى طريق "العين السخنة- الزعفرانة"، الذي يشق جبل الجلالة، وتليفريك يربط بين ساحل البحر الأحمر والمنطقة الجبلية.

ومن المقرر أن يجري حوارا مع عدد من الشباب الصحافيين والإعلاميين والكتاب ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.