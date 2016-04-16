تأجيل محاكمة بديع و92 متهماً بأحداث بني سويف لـ25 مايو

قررت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، السبت، تأجيل نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بنى سويف، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013، إلى جلسة 25 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع تغريم شاهد الإثبات أحمد عبداللطيف 1000 جنيه لتغيبه عن حضور الجلسة.

ومنع رئيس هيئة محكمة الجنايات دخول أجهزة الكمبيوتر والكاميرات، ومع بدء الجلسة أصدرت المحكمة تعليماتها لقوات تأمين المحكمة بالسماح بدخول الصحافيين دون المصورين، ومنع تصوير الجلسة.