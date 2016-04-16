8 قتلى بتصادم بين قطار وسيارة أجرة في مصر

قتل 8 أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح، بينهم طفلة في حالة خطيرة، عندما سحق قطار سيارة أجرة انزلقت على القضبان في محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر، وفق ما أفاد مسؤول طبي وكالة فرانس برس، السبت.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح السبت، حين انزلقت سيارة أجرة فشل سائقها في السيطرة على القضبان تحت قطار منطلق أمام مركز دراو في محافظة أسوان في أقصى جنوب البلاد (قرابة 1000 كلم جنوب القاهرة).

وأكد وكيل وزارة الصحة المحافظة، إيهاب حفني، لفرانس برس عبر الهاتف، أن الحادث أسفر عن "مقتل 8 أشخاص بينهم سيدتان وإصابة 8 آخرين، بينهم طفلة عمرها أربع سنوات في حالة خطيرة، بترت قدمها".

وتشهد مصر باستمرار حوادث قطارات بسبب تقادم الآليات والقطارات وضعف المراقبة على تقاطعات السكة الحديد والتراخي في تطبيق معايير الأمان.

وكثيراً ما تحدث حوادث قاتلة بين قطارات وسيارات أو حافلات تعبر تقاطعات السكة الحديد.