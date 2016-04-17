توقيع 47 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مساء اليوم الأحد مؤتمرا صحافيا بقصر القبة بالعاصمة المصرية القاهرة عقب جلسة المباحثات الثنائية بينهما.

وسيشهد الرئيسان التوقيع على 19 اتفاقية تعاون منها اتفاقية لتمويل مركز التحكم الإقليمي للكهرباء بمنطقة الدلتا بمبلغ 50 مليون يورو، واتفاقية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، ونحو 28 مذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والطاقة والتنمية الاجتماعية .

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التعاون الدولي المصرية أنه سيتم التوقيع علي اتفاقيات في مجال معالجة المياه ومشروعات الصرف الصحي بالشرقية والإسكندرية، ومشروع محطة الرياح بخليج السويس، وإنشاء محطة طاقة شمسية بمحافظة جنوب سيناء، واتفاق على تنظيم معرض كبير في باريس عام 2018 يتناول تاريخ قناة السويس .

ومن المقرر أن يلقى الرئيس الفرنسي كلمة أمام البرلمان المصري غدا الاثنين، كما سيتفقد العمل بإحدى مراحل خطوط مترو الأنفاق الجديدة التي تنفذه شركات فرنسية .

وفي سياق متصل من المقرر أن يقوم وفد يمثل كبريات الشركات الفرنسية بمرافقة الرئيس الفرنسي خلال زيارته لمصر، حيث تعتزم بعض الشركات الفرنسية إنشاء منطقة صناعية بمنطقة برج العرب في الإسكندرية تكون مخصصة لصناعات النسيج والأدوات الكهربائية والصناعات المعدنية، كما تدرس المشاركة بأعمال البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة سواء أعمال الكهرباء أو الصرف الصحي، وتنفيذ خط قطار من محطة مترو السلام حتى مدينة العاشر من رمضان، وتنفيذ تصميمات لموانئ ومصانع بمنطقة قناة السويس.