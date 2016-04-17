مباحثات عسكرية بين مصر وأميركا حول مكافحة الإرهاب

أجرى وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي، مساء السبت، مباحثات بالقاهرة، مع الفريق أول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حول سبل مكافحة الإرهاب والتصدي له على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية، صبحي، "عمق العلاقات المصرية الأميركية، وسبل التقارب والتعاون العسكرى بين البلدين"، مشيراً إلى "استناد تلك العلاقات للعديد من الجهود والمواقف المشتركة بين الجانبين"، بحسب بيان المتحدث العسكري، محمد سمير.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء "الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وتم طرح عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية"، بحسب البيان.

ويعد اللقاء، الثالث من نوعه لوزير الدفاع المصري مع مسؤولين أميركيين في أقل من شهر ونصف، حيث سبق أن التقى صبحي بالقاهرة منتصف مارس الماضي، بوفد من أعضاء الكونغرس، وآخر من مجلس الشيوخ في 3 أبريل الجاري، لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب.

ووصل فوتيل على رأس وفد عسكري في وقت سابق السبت، إلى القاهرة لبحث ملفات مواجهة "الإرهاب في زيارة تستغرق يومين، وذلك في أول جولة له بالمنطقة بعد تعيينه خلفًا للجنرال لويد أوستن.