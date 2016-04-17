مصر.. حبس 25 ناشطاً شاركوا في تظاهرات جمعة الأرض

قررت نيابة قصر النيل، في مصر، اليوم الأحد، حبس 25 متهما بإثارة الشغب خلال مظاهرات الجمعة الماضية والرافضة لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، 4 أيام على ذمة التحقيق وعرضهم، غدا الاثنين، على محكمة الجنح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وإثارة الشغب، والتحريض على العنف، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

وكان متظاهرون قد خرجوا للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، إثر دعوات أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجماعة "الإخوان" المحظورة وحركة "6 أبريل" للتظاهر، فيما أطلقوا عليها جمعة الأرض.