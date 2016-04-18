تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر وفرنسا

وقعت مصر وفرنسا اتفاقيتين و10 إعلانات نوايا مساء الأحد بقصر القبة الرئاسي في القاهرة، بحضور كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي الصرية في بيان رسمي إنها وقعت اتفاقية مع جاك موانفيل، نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، لـتوصيل الغاز للمنازل بمنحة تبلغ 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف المشروع إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون ونصف منزل بإحدى عشرة محافظة على مستوى الجمهورية، وترشيد الاعتماد على غاز البوتاجاز والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً منه، كما وقعت اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بتمويل يبلغ 50 مليون يورو، مدة السداد 15 سنة متضمنة 4 سنوات سماح، وبفائدة سنوية لا تتعدى 1,2%.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة ويتضمن ذلك إنشاء بنية تحتية للاتصالات في نطاق عمل مركز التحكم.

وأوضحت أنها وقعت على 10 إعلانات نوايا مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، هي إعلان مشترك لمشروع إنشاء محطة الرياح بخليج السويس قدرة 200 ميغاوات، بقرض يبلغ 50 مليون يورو، ويعد جزءا من الاستراتيجية القومية لتطوير الطاقة المتجددة وزيادة النسبة المنتجة 20% بحلول عام 2020، كما تم التوقيع على إعلان مشترك لإنشاء محطة معالجة المياه الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بتمويل يبلغ 60 مليون يورو، ويهدف إلى التخلص من النفايات عن طريق تقليل كمية الرواسب الطينية الناتجة عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الاسكندرية وتمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الاسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنها وقعت إعلان نوايا مشترك مع الوكالة الفرنسية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الترام الحالي وتوريد العربات والتشغيل والصيانة، كما تم توقيع إعلان مشترك مع السفير الفرنسي لدى القاهرة أندريه باران، في مجال تطوير وسائل النقل الحضري، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم وسائل النقل في المراكز الحضرية الكبرى وتنسيقها، بالإضافة إلى تعزيز دور وسائل النقل الحضري في السياسات العامة في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وتوقيع إعلان مشترك مع السفير الفرنسي بالقاهرة، في مجال دعم كفاءة الطاقة، بهدف التعاون في المجالات ذات الأولوية مثل نقل وتوزيع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، وتدريب العاملين.

وأكدت نصر أنها وقعت إعلانا مشتركا مع السفير الفرنسي، للتعاون الاقتصادي، والصناعي، والعلمي والفني في مجال التدريب المهني للأعوام 2016-2017، حيث يهدف إلى تحديد آفاق التعاون في مجال التدريب المهني ونقل الخبرات، وكذلك مواصلة وتعزيز الشراكة بين الشركات الفرنسية والمصرية في القطاعات المختلفة وبالأخص قطاع الصحة، النقل، الاتصالات، الطاقة، والبناء.

وأوضحت أنه في اطار التعاون الثقافي، وقعت إعلان نوايا مع جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي، في التعاون بين معهد العالم العربي بفرنسا، لتنظيم معرض كبير يتناول تاريخ قناة السويس منذ العصر الفرعوني وحتى اليوم، على أن يتواصل المعرض من شهر أبريل وحتى شهر سبتمبر 2018، كما تم توقيع إعلان نوايا مشترك مع السفير الفرنسي في مجال السياحة، لتبادل المهارات والتجارب في المجالات ذات المصلحة المشتركة، وتسهيل التدفقات السياحية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السياحية العامة والخاصة بين البلدين، كما تم توقيع إعلان مشترك مع السفير الفرنسي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.