نبيل العربي يندد بتصريحات نتنياهو حول الجولان

ندد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الاثنين، بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول بقاء الجولان السوري المحتل جزءا من إسرائيل "إلى الأبد".

وقال العربي في بيان إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "خطوة تصعيدية جديدة تمثل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وشدد العربي على أن الجامعة العربية "تعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي" للجولان يشكل "تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم".

وأكد "الموقف العربي الرافض لكل ما تتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي" للجولان.

وتابع ان العرب يعتبرونها "إجراءات باطلة غير قانونية تشكل انتهاكاً خطيراً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".

وناشد العربي "مجلس الامن تحمل مسؤولياته والضغط على اسرائيل للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية (...) التي أكدت وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان".

وكان نتانياهو ادلى بتصريحات في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء عقد الاحد للمرة الاولى في هضبة الجولان منذ احتلالها في عام 1967.

وقال نتانياهو "حان الوقت ليعترف المجتمع الدولي بالحقيقة، حان الوقت بعد 50 عاما ان يعترف ان الجولان سيبقى الى الابد تحت السيادة الاسرائيلية".

واضاف " هضبة الجولان ستبقى في ايدي اسرائيل الى الابد"، مؤكدا "لن تنسحب اسرائيل ابدا من هضبة الجولان".

ودان مندوب سوريا الدائم الى الامم المتحدة بشار الجعفري الاثنين من جنيف "العمل الاستفزازي" في اشارة الى عقد اجتماع حكومي في الجولان.

وبعد لقائه موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا، قال الجعفري الذي يرأس وفد دمشق الى المفاوضات مع المعارضة "خصصنا وقتا كافيا بداية الجلسة للحديث عن خطورة العمل الاستفزازي غير المسؤول الذي أقدم عليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدعوة حكومته للاجتماع في الجولان المحتل".

واشار الى ان حكومته وجهت "رسالتين عاجلتين الى مجلس الامن والامين العام طلبت فيهما التدخل فورا لادانة عقد هذا الاجتماع والمطالبة بعدم تكراره".





