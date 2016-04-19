مصر: الجولان سورية وما فعله نتنياهو انتهاك للشرعية

أكدت مصر أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا وما فعله نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يعد انتهاكا للشرعية الدولية.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية تعقيباً على ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأخير بشأن نيتها الاحتفاظ بهضبة الجولان السورية المحتلة، إن وزارة الخارجية المصرية تؤكد على أن ذلك يمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية التي تم احتلالها من قبل إسرائيل إبان حرب يونيو 1967.

وكانت الجامعة العربية قد أكدت عروبة الجولان العربي السوري المُحتل، وحق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية.

واعتبرت الجامعة العربية في بيان لها أمس أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجولان إنما تهدف إلى إفشال الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المقترح الفرنسي.

وأكدت أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.