مصر.. كيري يزور القاهرة الأربعاء للقاء الرئيس السيسي

صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور القاهرة يوم الأربعاء المقبل، وسيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

وأضاف المسؤول الأميركي، في تصريحات صحفية، أن كيري سيلتقي أيضا خلال زيارته، نظيره المصري سامح شكري، موضحا أن مباحثات كيري ستتركز على القضايا الثنائية الرئيسية.

وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية، وذلك للانضمام إلى اجتماعات الرئيس الأميركي باراك أوباما في إطار القمة الأميركية-الخليجية المقرر عقدها في الرياض.