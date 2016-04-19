مقتل وإصابة 11 جنديا بقصف استهدف مدرعتهم بسيناء

قُتل 3 جنود مصريين وأصيب 8 آخرون في تفجير استهدف ناقلة جند بشمال سيناء.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية أنه أثناء مرور الفوج الأمني المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الشيخ زويد، قام مجهولون باستهداف إحدى سيارات الفوج بقذيفة "آر.بى.جي"، ما أدى لمقتل 3 مجندين وإصابة 8 من قوات الأمن المركزي بشمال سيناء بإصابات مختلفة.

وقال إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج وتقوم القوات بتمشيط المنطقة محل الحادث لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية مرتكبي الواقعة.

وأضاف المسؤول الأمني أن وزارة الداخلية عازمة على المضي نحو مواجهة عناصر الشر والإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات فى سبيل أمن واستقرار الوطن.