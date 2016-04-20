اتفاق مصري بحريني على تشكيل مجلس تنسيق وتعاون مشترك

تستضيف القاهرة يومي 23 و24 أبريل الحالي اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المصرية البحرينية المشتركة التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وصرح السفير طارق عادل مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية أن سامح شكري وزير الخارجية سوف يبحث مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مجمل أوجه التعاون والتنسيق القائم بين البلدين وسبل الارتقاء بها سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين أو فيما يخص تطوير آليات التشاور بينهما، إزاء مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه من المقرر أن يتفق الجانبان، خلال أعمال اللجنة المشتركة، على استحداث آلية جديدة للتشاور السياسي بين البلدين تجتمع بشكل دوري برئاسة وزيري الخارجية، وذلك بالتناوب بين المنامة والقاهرة لمناقشة وبحث مجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية التي تستلزم تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بشأنها .

وأضاف أنه سيتم أيضا - خلال أعمال اللجنة التي يشارك فيها كبار مسؤولي وممثلي مختلف الوزارات والجهات المصرية والبحرينية المعنية - الاتفاق على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي رفيع المستوى بين الجانبين في مجالات عدة مثل الزراعة والصحة والإعلام وتدريب الكوادر الدبلوماسية والملاحة البحرية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسياحة والاستثمار والثقافة وغيرها.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه سيسبق الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية تعقد برئاسته عن الجانب المصري والسفير وحيد مبارك سيار وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون عن الجانب البحريني.