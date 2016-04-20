السيسي يطالب بتنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار

طالب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حكومته بالعمل على إنقاذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، إن الرئيس المصري اجتمع الثلاثاء برئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزراء التخطيط والمتابعة، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار، حيث طالب السيسي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أهمية تشجيع مؤسسات الدولة وحثها على مواصلة الدور الوطني الذي تقوم به من خلال المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة التي تدشنها وتنفذها الدولة.

وذكر يوسف أن وزير قطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي، قدم عرضاً شاملاً عن خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لافتاً إلى أن الأهداف العامة للخطة تشمل العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وهيكلة مصادر تمويل تلك الشركات، فضلاً عن التطوير الفني والتكنولوجي، وحصر الأصول غير المُستغلة وإعادة استخدامها.

كما أكد السيسي على أهمية مواصلة جهود النهوض بأوضاع شركات قطاع الأعمال العام، منوهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة أرباح تلك الشركات وإعادة هيكلتها وتطويرها، مع الاهتمام بالبُعد الاجتماعي.

كذلك عرضت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها وزارتها لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر. وأشارت إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً في البورصة، خاصة الشركات الرابحة التي يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها، في ظل اعتماد تلك الشركات على مواردها الذاتية.