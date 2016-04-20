برلمان مصر يمنح الثقة للحكومة بأغلبية 433 صوتاً

وافق مجلس النواب المصري على منح الثقة للحكومة وعلى برنامجها بأغلبية 433 صوتاً.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، التزام حكومته بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر للبرلمان عن معدلات الإنجاز، خاصة في مجال الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والإسكان.

وقال في كلمته أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، في الجلسة العامة لطرح الثقة في حكومته، إن مصر لا تزال في مرحلة الخطر، والأمر يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة كافة للعبور إلى الأمان، مضيفاً أن المواطن تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، والحكومة لا تملك رفاهية تركه يعاني أكثر من ذلك.

وأضاف أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتنمية قدرات الشباب ومشاركتهم الفعالة في بناء الوطن، ولا يمكن أن يكون هناك إلا التوافق بين رؤية الحكومة ورؤية المجلس لأولويات العمل الوطني، مؤكداً التزام الحكومة بما طلبه نواب الشعب.

وقال إن الحكومة تضع قضية المرأة على رأس أولوياتها، وتؤمن بأهمية ترسيخ مشاركتها في العمل العام.

وكان رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، قد أعلن أن المجلس سيذهب للتصويت على برنامج الحكومة بشكل مباشر اليوم الأربعاء دون أي استدراك أو إضافة أو توضيح من النواب الذين سبق لهم الحديث في البرنامج.