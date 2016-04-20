تقليص عقوبة مدير صفحة "يوميات زوج مطحون" لـ3 أشهر

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة استئناف خففت اليوم الأربعاء حكماً بسجن مدير صفحة على "فيسبوك" إلى ثلاثة أشهر بدلا من ثلاث سنوات، بسبب قوله في برنامج تلفزيوني إن بعض الزوجات المصريات خائنات، وإن نسبة كبيرة منهن مستعدات للخيانة.

وكانت محكمة الجنح في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة عاقبت تيمور السبكي - وهو مدرس سابق كان يدير صفحة اسمها "يوميات زوج مطحون" على "فيسبوك" - في آذار/مارس الماضي بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته "بسب وقذف سيدات مصر والتفوه بعبارات تمثل مساساً بأعراضهن وخدشا للشرف والاعتبار".

وقالت المصادر إن محكمة جنح مستأنف قبلت طعن السبكي على الحكم السابق، لكنها لم تبرئه وخففت العقوبة إلى السجن ثلاثة أشهر.

وتعرض السبكي لتهديدات بالقتل بعد قوله في برنامج تلفزيوني إن ثلث الزوجات في صعيد مصر لديهن استعداد للخيانة لكن لا يجدن شركاء.

وأذيعت تصريحات السبكي في كانون الأول/ديسمبر لكن الجدل حولها بدأ في شباط/فبراير عندما أذيعت لقطات منها ركزت على الخيانة الزوجية في موقع للتواصل الاجتماعي.