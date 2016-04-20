مصر.. إحالة وجدي غنيم و9 آخرين للجنايات بتهمة التخابر

قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الثلاثاء، إحالة 9 متهمين بتنظيم خلية إرهابية، للمحاكمة بتهمة التخابر والحصول على تمويلات أجنبية، يتزعمهم الداعية الهارب وجدي غنيم.

وذكر أمر إحالة القضية المقيدة برقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة، أن الشيخ وجدي غنيم هو المتهم الأول، وأسندت له جريمة تأسيس خلية إرهابية، ومدها بالأموال اللازمة لاستهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.

يشار إلى أن الاسم الكامل لوجدي غنيم هو وجدي عبدالحميد محمد غنيم من مواليد 8 فبراير 1951 بمحافظة الإسكندرية، ومن أقطاب جماعة الإخوان المصرية، متزوج وله 7 أولاد.

أُبعد من البحرين عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق وسافر إلى دول عدة، منها إنجلترا التي أخرج منها وتم منعه من دخولها مرة أخرى بتهمة التحريض على الإرهاب.

سافر غنيم إلى اليمن وغادره إلى ماليزيا. تم وضعه في السجن ثماني مرات في مصر (أعوام 1981 و1989 و1991 و1992 و1993 و1994 و1998)، و6 خارجها حيث اعتقل في كندا وأميركا وإنجلترا وسويسرا وجنوب إفريقيا واليمن.