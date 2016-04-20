مصر.. التصويت على برنامج الحكومة اليوم

قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، إن المجلس سيذهب للتصويت على برنامج الحكومة بشكل مباشر اليوم الأربعاء، دون أي استدراك أو إضافة أو توضيح من النواب الذين سبق لهم الحديث في البرنامج، وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

وخلال مناقشة برنامج الحكومة، الثلاثاء، ورداً على أحد النواب الذي طالب بعمل استدراك على البرنامج أضاف عبدالعال: "أرجو معرفة اللائحة جيدا وآلية التصويت على برنامج الحكومة.. إنني حريص أكثر من أي شخص آخر أن تكون الإجراءات سليمة من الناحية اللائحية والدستورية.. على الجميع أن يتوقف عن إعطاء دروس لائحية والدخول في هذا المعترك".

وتابع: "هناك البعض متربص بالمجلس سواء من داخله أو خارجه.. وغدا ستكون الإجراءات صحيحة".