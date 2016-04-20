السيسي يبحث مع كيري التعاون الثنائي وقضايا المنطقة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء جون كيري وزير الخارجية الأميركي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية الأميركي، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

كما أعرب السيسي عن حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

وأشار الرئيس إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، لاسيما في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي من توتر واضطراب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جون كيري أكد خلال اللقاء التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار مصر وتعزيز العلاقات معها، مؤكداً أن مصر تعد شريكاً هاماً لبلاده، وأن الولايات المتحدة تدرك أهميتها ودورها المحوري في المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار.

كما أكد وزير الخارجية الأميركي حرص بلاده على مساندة مصر من أجل التغلب على ما تواجهه من تحديات أمنية أو اقتصادية، مشيراً إلى اهتمام الإدارة الأميركية بدعم الجهود المصرية في مجالي التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

وأشار "كيري" إلى أهمية العمل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يُحقق مصالح الجانبين، بالإضافة إلى زيادة التنسيق مع الجانب المصري حول القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات بالنسبة للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، ولاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، فضلاً عن الجهود الإقليمية والدولية التي تُبذل من أجل التوصل إلى حلول سياسية تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار بتلك الدول والمنطقة بأكملها.