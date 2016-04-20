مصر لسكرتير بان كي مون: تدخلكم في شؤون قضائنا غير مقبول

رفضت مصر تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حول قضية التمويل الأجنبي.

وقالت إن إصدار بيانات بشأن قضايا منظورة أمام القضاء قبل ساعات من النظر في القضية تدخل غير مقبول في عمل القضاء المصري.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إنه تعقيباً على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرار اليوم الأربعاء فإن مصر ترفض أية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة الصادرة عنها، وادعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.

وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كي مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث إنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.