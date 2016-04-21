الرئاسة المصرية: السيسي لم يطلب وقف تظاهرات جمعة الأرض

نفت الرئاسة المصرية ما نشرته إحدى الصحف المصرية من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بوقف تظاهرات الأرض التي دعا إليها ناشطون يوم 25 ابريل الحالي.

وأعربت الرئاسة في بيان صباح اليوم الخميس عن استيائها البالغ إزاء ما تم نشره على الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشروق"، يوم الأربعاء، وتضمن معلومات مضللة منسوبة لمصادر مجهولة حول عقد الرئيس السيسي سلسلة لقاءات مع معاونيه، خاصة مسؤولي الملف الأمني لبحث وقف التظاهرات.

وأكدت الرئاسة أن هذا الأمر عار تماماً من الصحة شكلاً وموضوعاً، وكان يتعين على الصحيفة التأكد من صحة ذلك الخبر قبل النشر، مراعاةً لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة، وما يتعلق بها من رسالة سامية لزيادة الوعي ونشر المعلومات الصحيحة.

وأهابت رئاسة الجمهورية بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والاستناد إلى مصادر رسمية، والتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بمؤسسة الرئاسة قبل نشرها.

وكانت الصحيفة قد زعمت أن الرئيس أعرب عن غضبه من السماح بتمدد المظاهرات يوم الجمعة الماضي، وأكد لمساعديه أنه لن يقبل بتكرار المشهد مرة أخرى يوم الاثنين القادم 25 أبريل في ظل دعوات متزايدة في أوساط الشباب وقطاعات سياسية متنوعة للتظاهر احتجاجا على ترسيم الحدود.