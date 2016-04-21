سفير بريطانيا: هزمنا من يريديون الإيقاع بيننا وبين مصر

أكد السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، أنه سعيد بالتغلب على من يريدون الإيقاع بين بريطانيا ومصر.

وقال كاسن، في كلمه له مساء الأربعاء خلال الاحتفال الذي أقامه بمقر سفارة بلاده في القاهرة بمناسبة عيد الميلاد التسعين للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وحضره عدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة ورجال الأعمال والسفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر، إن علاقة بلاده بمصر أكبر من سفارة وبيانات، فهي علاقة قوية سواء من حيث النشاط الاقتصادي أو تطوير المؤسسات، مشيراً إلى أن دور السفير هو الإنصات والمساعدة في النجاح.

كما لفت إلى أن بريطانيا ومصر واجهتا تحديات صعبة، أهمها ما يخص السياحة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، متعهداً بمواصلة جهود البلدين المستمرة حتى تنتهى هذه المشكلات.

وذكر السفير أنه التقى الملكة إليزابيث العام الماضي في قصر بكنغهام وسألته عن مصر وشرم الشيخ وعنه شخصياً. كذلك كانت مستمعة ممتازة لما ذكره خلال اللقاء، ما اعتبره درساً هاماً له.

وأنهى كاسن كلمته بمداعبة المصريين، وهنأ مشجعي فريق النادي الأهلي بالفوز على بطل تنزانيا والصعود لدوري المجموعات في بطولة إفريقيا لكرة القدم. وأشار إلى أنه حرصاً منه على التوازن فإنه يوجه التهنئة للزمالك بتأهله لدور المجموعات بدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع مولودية بجاية الجزائري.