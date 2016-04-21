سفير مصر في روسيا: عودة الرحلات باتت قريبة

أكد السفير المصري في روسيا، محمد البدري، أن العلاقات المصرية الروسية قد دخلت مرحلة الشراكة الاستراتيجية مدفوعة في ذلك بإرادة قوية وتصميم مشترك من جانب القيادتين والشعبين.

وقال البدري، خلال لقائه المفتوح مع أساتذة وخبراء الشرق الأوسط في كلية اتصالات النقل الجوي بجامعة موسكو لهندسة النقل، إن "تعليق الطيران بين الدولتين مسألة مؤقتة وليست قراراً سياسياً كما يصفه البعض"، مشيراً إلى أن "التنسيق يجري على قدم وساق بين الخبراء في البلدين لعودة الرحلات الجوية". كما أكد وجود فريق من خبراء الطيران الروس في مصر حالياً للتنسيق مع نظرائهم المصريين.

ولفت إلى أن مصر دولة آمنة وأن المنتجعات السياحية ومقاصد السياح الروس في البلاد آمنة تماماً وأنها في انتظارهم بمجرد رفع حظر الطيران على مصر.

كذلك أوضح البدري أن "العلاقات الثنائية لم تتأثر بقرار تعليق الطيران إلى مصر وأن التنسيق السياسي يجري بين الطرفين، وأن كافة مناحي العلاقات الثنائية تسير بشكل مضطرد وطبيعي بينهما"، مشدداً على "وجود رؤى مشتركة في كثير من القضايا الدولية والإقليمية بين قيادتي البلدين وروح من المحبة تجمع الشعبين".