مصر.. 29 مصاباً في اشتباكات بين الأمن وجمهور الأهلي

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية إصابة 29 شخصاً في اشتباكات بين الأمن والجمهور بمباراة الأهلي المصري ويانغ أفريكانز في استاد برج العرب.

وقالت الهيئة في بيان إنها دفعت بـ36 سيارة لإسعاف المصابين، وتم نقل 10 لمستشفى العامرية لتلقي العلاج، بينما تم إسعاف 19 بمكان الحادث.

وكانت قوات الأمن قد أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جماهير النادي الأهلي، والتي تواجدت خارج ملعب استاد برج العرب بعد رفض دخول من لا يحمل تذاكر دخول.

من جهته، أكد مدير أمن الاسكندرية، اللواء نادر جنيدي، سيطرة قوات الأمن على الوضع، مشيراً إلى أن سبب إطلاق قنابل الغاز هو تعمد المئات من مشجعي النادي الأهلي دخول الاستاد بدون دعوات أو تذاكر دخول.

بدوره، ذكر مسؤول المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المصرية أن مجموعة من المشجعين حاولوا اقتحام البوابة رقم 3 للاستاد المقام عليه المباراة دون حملهم تذاكر، حيث تم التواصل معهم لإقناعهم بالمغادرة، إلا أنهم لم يمتثلوا للنصح وحاولوا الدخول عنوة، مما دعا قوات الأمن المكلفة بتأمين المباراة بإطلاق عبوتي غاز لتفريقهم.

ولفت إلى أنه تمت السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن تعرض 29 منهم للاختناق،19 بينهم أمام الاستاد، و10 بمستشفى العامرية غادروها بعد تقديم الإسعافات الأولية.