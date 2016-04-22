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خاطف الطائرة المصري يرتدي تي شيرت "رابعة"

المصدر: العربية.نت
الخاطف يرتدي شعار "رابعة"
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ظهر خاطف الطائرة المصرية، سيف الدين مصطفى، يوم الجمعة، لدى مغادرته مقر محاكمته في قبرص مرتدياً تي شيرت بشعار "رابعة" الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة.

واختطف سيف الدين مصطفى طائرة شركة مصر للطيران في 29 مارس الماضي التي كانت متجهة من مطار برج العرب إلى القاهرة ليغير وجهتها إلى قبرص، قبل أن يلقى القبض عليه بعد تحرير جميع الرهائن على متن الطائرة دون أن يمسهم أذى.

وهدد الخاطف طاقم الطائرة بحزام ناسف وهمي حول وسطه من أجل تغيير مسار الطائرة.

ورفض طاقم الطائرة أمر الخاطف بالتوجه إلى تركيا، وهبط في قبرص.

وطلب الخاطف اللجوء في قبرص، وتبين أن مطلقته وأولاده يعيشون في قبرص، وأنه حُرم من رؤية أولاده لسنوات طويلة.

الخاطف يظهر بشعار رابعة الخاطف يظهر بشعار رابعة
الخاطف في طريقه للمثول أمام محكمة في قبرص الخاطف في طريقه للمثول أمام محكمة في قبرص
رجال الأمن القبرصي يقتادون الخاطف رجال الأمن القبرصي يقتادون الخاطف

كلمات دالّة

#سيف الدين مصطفى, #قبرص, #القاهرة, #الإسكندرية

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