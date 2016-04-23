السيسي: مصر حريصة على تعاون أمني مع أميركا

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة الأميركية وحرصها على تطوير التعاون الثنائي معها في جميع المجالات، بما في ذلك على الصعيدين الأمني والعسكري الذي يمثل أحد مجالات التعاون الهامة بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي استقبل الفريق أول جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إضافة إلى سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، حيث أشار الرئيس المصري إلى الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال وتبني استراتيجية شاملة تتضمن الأبعاد الفكرية والاجتماعية والتنموية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

وأوضح السيسي تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة إزاء مختلف التحديات التي تواجه الشرق الأوسط بما يساهم في تمكين البلدين من التغلب على المخاطر المشتركة.

وقال بيان الرئاسة المصرية إن رئيس الأركان الأميركي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز وتقوية علاقات الشراكة التي تربطها بمصر منذ عقود، مشيراً إلى التعاون البناء القائم بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك المجال العسكري والأمني، ومشددا على أهمية دور مصر المحوري في الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للسلام والاستقرار.

وأكد رئيس الأركان الأميركي حرص بلاده على تكثيف التنسيق والتشاور مع مصر بوصفها شريكاً هاماً للولايات المتحدة، كما أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، ملمحا إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون بين البلدين في هذا المجال بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة.

وذكر البيان أن اللقاء تناول سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما على الصعيد العسكري والأمني، كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات بالنسبة للأزمات التي تمر بها المنطقة وسبل دفع الجهود الدولية من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط.