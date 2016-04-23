كيف اعترضت مقاتلات حربية إسرائيلية طائرة ركاب مصرية؟

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الطيران المدني المصري، الكابتن إيهاب رسلان، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، اعترضت طائرة ركاب مصرية خلال رحلتها من القاهرة إلى تل أبيب بسبب تأخر المراقبة الجوية القبرصية في إرسال بياناتها إلى المراقبة الإسرائيلية.

وقال رسلان ، في بيان إعلامي أصدرته وزارة الطيران السبت، إن طائرة تابعة لشركة اير سيناء تحمل رقم 214 من طراز بوينغ 737 - 800 أقلعت السبت من مطار القاهرة الساعة 04.55 بالتوقيت المحلي مرورا بالمجال الجوي القبرصي، ونظرا لتأخر إرسال المراقبة الجوية القبرصية بيانات الطائرة للمجال الجوي الإسرائيلي، قامت إحدى طائرات القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض الطائرة في تمام الساعة 05.40 واعتبارها هدفا غير متعارف عليه، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنه تم التواصل مع طاقم الطائرة واصطحابها للهبوط بمطار بن غوريون وأقلعت الطائرة مجددا عائدة إلى مطار القاهرة، ووصلت في الساعة 08:26 صباحا بالتوقيت المحلي.

من جانب آخر، ذكر مصدر مصري مسؤول لـ العربية.نت" أن شركة طيران إير سيناء التابعة لها الطائرة تنظم رحلات للاقباط المصريين للمشاركة في احتفالات عيد القيامة وزيارة المعالم السياحية بالقدس ومنها الرحلة التي اعترضتها المقاتلات الإسرائيلية.



وقال إن الشركة نظمت 6 رحلات انطلقت من مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وعلى متنها 1473 قبطيا في طريقهم إلى القدس المحتلة مضيفا ان الشركة طرحت رحلات في الفترة من 21 وحتى 28 أبريل الحالي للقدس بمناسب موسم الحج عند الأقباط .



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض طائراته طائرة ركاب أجنبية السبت لم تعرف عن نفسها ثم مواكبتها إلى مطار تل أبيب حيث هبطت بسلام.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الطائرة تابعة لشركة طيران سيناء المصرية وكانت تقوم برحلة من القاهرة إلى تل ابيب.

وقالت متحدثة باسم الجيش "في وقت باكر صباح السبت: "واكبت طائرتان من سلاح الجو طائرة أجنبية متجهة إلى مطار بن غوريون (تل ابيب) لكنها لم تعرف عن نفسها عند دخول المجال الجوي الإسرائيلي".

وأضافت "هبطت الطائرة بلا مشاكل في مطار بن غوريون كما كان مقررا" من دون تفاصيل اضافية.

وأوضحت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان قائدي الطائرة يسلكان هذه الطريق للمرة الأولى، وكانا يجهلان اجراءات التعريف المعتمدة عند الاقتراب من اسرائيل. واضافت الإذاعة "طُلب من شركة الطيران تذكير الطيارين بهذه الارشادات".

وذكر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الالكتروني ان انقطاع التواصل اللاسلكي نتج "على ما يبدو عن مشكلة تقنية".

وفي اواخر مارس اختطف مصري رحلة داخلية الى قبرص، وفي اكتوبر تحطمت طائرة ركاب روسية في سيناء بعد دقائق على اقلاعها من شرم الشيخ (224 قتيلا)، في اعتداء تبناه تنظيم داعش.

وكانت مصر أول دولة عربية تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل في 1979.