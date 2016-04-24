الجيش الأميركي ينقل قواته من شمال سيناء إلى جنوبها

دفعت الهجمات المتكررة، التي يشنها تنظيم "داعش" في سيناء، بالبنتاغون إلى سحب أكثر من 100 من عناصر قوات حفظ السلام من شمال سيناء وإعادة نشرهم جنوباً، بعيداً عن مكانها الحالي القريب من قطاع غزة، وفقاً لمصادر إعلامية أميركية.

وترى أوساط أميركية أن استخدام التكنولوجيا العسكرية عن بعد سيمكن الجيش الأميركي من خفض قوته في سيناء التي يصل قوامها إلى 700 جندي، والتي تم نشرها في سيناء ضمن قوة حفظ اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر.

وكانت تقارير متواترة قد أفادت بأن واشنطن تفكر في عدم إشراك قواتها في الأماكن الملتهبة، وتدرس إعادة تنظيم هذه القوات باستخدام وسائل تكنولوجيا حديثة من خلال "الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار" لمراقبة الحدود بما يحقق الغرض وباستخدام قوات أقل.

ويأتي هذا التطور بعد تعرض مواقع عسكرية في سيناء لهجمات عدة، قتل فيها العشرات من الجنود المصريين، بالإضافة إلى إعلان التنظيم المتطرف مسئوليته عن إسقاط طائرة الركاب الروسية وتبنيه تدمير فرقاطة مصرية العام الفائت.