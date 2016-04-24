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برلمان مصر ينتهي من تشكيل لجانه بعد انتخابات شرسة

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
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انتهى مجلس النواب المصري من تشكيل لجانه النوعية البالغ عددها 25 لجنة مساء السبت بعد معارك انتخابية طويلة تنافس فيها نواب قائمة دعم مصر وحزب المصريين الأحرار ومستقبل وطن .

وجاء تشكيل اللجان كما يلي :

ـ الشؤون التشريعية: المستشار بهاء أبوشقة رئيسًا، نبيل الجمل، وأحمد حلمي الشريف، وكيلين، وإيهاب الطماوي أمين سر.
ـ لجنة الثقافة والإعلام: أسامة هيكل رئيسا، وأحمد شمردن، وتامر عبدالقادر، وكيلين، وغادة صقر أمين سر بالتزكية.

ـ لجنة الصناعة والطاقة: محمد زكي السويدي رئيسا، ومحمد الزيني، ومحمد سعد بدراوي وكيلين، وأحمد سمير أمين السر.

ـ لجنة الشؤون الإفريقية: اللواء حاتم باشات رئيسا، وهشام مجدي، وماجد أبوالخير، وكيلين، ومي محمود أمين السر.

ـ لجنة الإدارة المحلية: أحمد السجيني رئيسا، وأحمد سليمان، وأحمد عبدالله خليل، وكيلين، وسعد رفاعي عبدالله أمين السر.

ـ العلاقات الخارجية: السفير محمد العرابي رئيساً، داليا يوسف، وطارق رضوان وكيلين، طارق الخولي أمين سر.

ـ الخطة والموازنة: حسين عيسى رئيسا، مصطفى سالم، وياسر عمر وكيلين، وعصام الفقي أمين السر.

ـ لجنة القوى العاملة: جبالي المراغي رئيسا، جمال عبدالناصر ومحمد وهب الله وكيلين، وعبدالرازق الزنط أمين سر.


ـ لجنة حقوق الإنسان: محمد أنور السادات رئيسا، ومارجريت عازر، وعاطف مخاليف، وكيلين ومحمود محيي الدين أمين السر.

ـ لجنة الشباب والرياضة: فرج عامر رئيسا، وسحر الهواري، ومحمود حسين، وكيلين، وفوزي فتحيأمين السر.

ـ لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي: هشام الشعيني رئيسًا، وعبدالحميد دمرداش، ورائف محمد السيد تمراز، والعمدة عثمان المنتصر.

ـ لجنة السياحة والطيران: سحر طلعت مصطفى رئيسًا، وعمرو صدقي، وأحمد الإدريسي وكيلين، وزينب علي سالم أمين سر.

ـ لجنة الاتصالات والتكنولوجيا: مي البطران رئيسًا، وأحمد بدوي، وأحمد رفعت وكيلين، وأحمد زيدان أمين سر.

ـ لجنة الطاقة: طلعت السويدي رئيسا، وعاصم عبدالله بركات، وحمادة غلاب وكيلين، أحمد رشوان أمين السر.

ـ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: محمد علي يوسف رئيسًا، وهالة أبوالسعد، ومحمد المرشدي وكيلين، ومحمد السيد الحسيني أمين سر.

ـ لجنة الصحة: مجدي مرشد رئيسًا، وأحمد العرجاوي، وإيناس عبدالمنعم وكيلين، ومحمود أبوالخير أمين سر.

ـ لجنة التعليم: جمال شيحة رئيسًا، والدكتور عبدالرحمن عبدالوارث، ومحمد هاني أباظة وكيلين، وماجدة السيد بكري أمين سر.

ـ اللجنة الدينية: أسامة العبد رئيسًا، وأسامة الأزهري، وأماني عزيز رياض وكيلين، وعمر إبراهيم أمين سر.

ـ لجنة الاقتراحات والشكاوى: همام العادلي رئيسل، والعميد سيد أحمد، ومحمد حمدي الدسوقي وكيلين، ورزق جالي نصر الله أمين سر.

ـ لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: معتز محمود رئيسًا، عبدالوهاب حسن ومحمد بدوي، وكيلين، وعاطف محمد عبدالجواد.

ـ لجنة النقل والمواصلات: محمد سعيد طعيمة رئيسا، ومحمد قرقر، وحسين خاطر، وكيلين، وخالد عبدالمولي أمين سر.

ـ لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة: عبدالهادي القصبي، رئيسًا، هبة هجرس، ورشا رمضان، وكيلين، وسامر تلاوي أمين سر.

ـ اللجنة الاقتصادية: علي المصيلحي رئيسًا، ومدحت الشريف، ومحمد علي عبدالحميد، وكيلين، وأحمد فرغلي أمين سر.

ـ لجنة الشؤون العربية: اللواء سعد الجمال، وأحمد فؤاد أباظة، وأحمد إمبابي لملوم، كيلين، وسحر صدقي أمين سر.

ـ الدفاع والأمن القومي: كمال عامر يحيى الكدواني، رئيسا، وأسامة راضي، وأحمد عبد التواب وكيلين.

كلمات دالّة

#مصر, #البرلمان, #اللجان النوعية, #انتخابات

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