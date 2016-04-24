برلمان مصر ينتهي من تشكيل لجانه بعد انتخابات شرسة

انتهى مجلس النواب المصري من تشكيل لجانه النوعية البالغ عددها 25 لجنة مساء السبت بعد معارك انتخابية طويلة تنافس فيها نواب قائمة دعم مصر وحزب المصريين الأحرار ومستقبل وطن .

وجاء تشكيل اللجان كما يلي :

ـ الشؤون التشريعية: المستشار بهاء أبوشقة رئيسًا، نبيل الجمل، وأحمد حلمي الشريف، وكيلين، وإيهاب الطماوي أمين سر.

ـ لجنة الثقافة والإعلام: أسامة هيكل رئيسا، وأحمد شمردن، وتامر عبدالقادر، وكيلين، وغادة صقر أمين سر بالتزكية.

ـ لجنة الصناعة والطاقة: محمد زكي السويدي رئيسا، ومحمد الزيني، ومحمد سعد بدراوي وكيلين، وأحمد سمير أمين السر.

ـ لجنة الشؤون الإفريقية: اللواء حاتم باشات رئيسا، وهشام مجدي، وماجد أبوالخير، وكيلين، ومي محمود أمين السر.

ـ لجنة الإدارة المحلية: أحمد السجيني رئيسا، وأحمد سليمان، وأحمد عبدالله خليل، وكيلين، وسعد رفاعي عبدالله أمين السر.

ـ العلاقات الخارجية: السفير محمد العرابي رئيساً، داليا يوسف، وطارق رضوان وكيلين، طارق الخولي أمين سر.

ـ الخطة والموازنة: حسين عيسى رئيسا، مصطفى سالم، وياسر عمر وكيلين، وعصام الفقي أمين السر.

ـ لجنة القوى العاملة: جبالي المراغي رئيسا، جمال عبدالناصر ومحمد وهب الله وكيلين، وعبدالرازق الزنط أمين سر.



ـ لجنة حقوق الإنسان: محمد أنور السادات رئيسا، ومارجريت عازر، وعاطف مخاليف، وكيلين ومحمود محيي الدين أمين السر.

ـ لجنة الشباب والرياضة: فرج عامر رئيسا، وسحر الهواري، ومحمود حسين، وكيلين، وفوزي فتحيأمين السر.

ـ لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي: هشام الشعيني رئيسًا، وعبدالحميد دمرداش، ورائف محمد السيد تمراز، والعمدة عثمان المنتصر.

ـ لجنة السياحة والطيران: سحر طلعت مصطفى رئيسًا، وعمرو صدقي، وأحمد الإدريسي وكيلين، وزينب علي سالم أمين سر.

ـ لجنة الاتصالات والتكنولوجيا: مي البطران رئيسًا، وأحمد بدوي، وأحمد رفعت وكيلين، وأحمد زيدان أمين سر.

ـ لجنة الطاقة: طلعت السويدي رئيسا، وعاصم عبدالله بركات، وحمادة غلاب وكيلين، أحمد رشوان أمين السر.

ـ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: محمد علي يوسف رئيسًا، وهالة أبوالسعد، ومحمد المرشدي وكيلين، ومحمد السيد الحسيني أمين سر.

ـ لجنة الصحة: مجدي مرشد رئيسًا، وأحمد العرجاوي، وإيناس عبدالمنعم وكيلين، ومحمود أبوالخير أمين سر.

ـ لجنة التعليم: جمال شيحة رئيسًا، والدكتور عبدالرحمن عبدالوارث، ومحمد هاني أباظة وكيلين، وماجدة السيد بكري أمين سر.

ـ اللجنة الدينية: أسامة العبد رئيسًا، وأسامة الأزهري، وأماني عزيز رياض وكيلين، وعمر إبراهيم أمين سر.

ـ لجنة الاقتراحات والشكاوى: همام العادلي رئيسل، والعميد سيد أحمد، ومحمد حمدي الدسوقي وكيلين، ورزق جالي نصر الله أمين سر.

ـ لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير: معتز محمود رئيسًا، عبدالوهاب حسن ومحمد بدوي، وكيلين، وعاطف محمد عبدالجواد.

ـ لجنة النقل والمواصلات: محمد سعيد طعيمة رئيسا، ومحمد قرقر، وحسين خاطر، وكيلين، وخالد عبدالمولي أمين سر.

ـ لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة: عبدالهادي القصبي، رئيسًا، هبة هجرس، ورشا رمضان، وكيلين، وسامر تلاوي أمين سر.

ـ اللجنة الاقتصادية: علي المصيلحي رئيسًا، ومدحت الشريف، ومحمد علي عبدالحميد، وكيلين، وأحمد فرغلي أمين سر.

ـ لجنة الشؤون العربية: اللواء سعد الجمال، وأحمد فؤاد أباظة، وأحمد إمبابي لملوم، كيلين، وسحر صدقي أمين سر.

ـ الدفاع والأمن القومي: كمال عامر يحيى الكدواني، رئيسا، وأسامة راضي، وأحمد عبد التواب وكيلين.