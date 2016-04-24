بعد بث برامج "تحريضية".. إقالة رئيس التلفزيون المصري

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري قرارا بتعيين الإعلامية صفاء حجازي لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلفًا لعصام الأمير. وقال حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن تعيين رئيس جديد للاتحاد يأتي لتجديد الدماء والدفع بأسلوب عمل ورؤية جديدة داخل ماسبيرو. وأكد أن الحكومة تسعى لتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يحقق صالح القائمين عليه، وحتى يتم الاستفادة من قدرات وإمكانيات هذا الصرح الضخم، ليمكنه من القيام بمهامه

وكان اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد شهد مؤخرا عدة وقائع أثارت جدلاً كبيراً في مصر، آخرها برنامج "ثوار لآخر مدى" الذي أذيع قبل أيام على قناة القاهرة التابعة للتلفزيون و تضمن "تحريضاً مباشراً" ضد الدولة ودعوة للتظاهر الاثنين في ذكرى تحرير سيناء.

وقبل أسابيع شنت الإعلامية عزة الحناوي، هجومًا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعوى أن مصر لم يتشهد أي تغيير يشعر به المواطن، وكان ذلك خلال برنامجها "أخبار القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة" أيضا وتمت احالتها وآخرين من فريق عمل البرنامج إلى هيئة النيابة الإدارية.