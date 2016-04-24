مقتل 3 من أفراد الأمن بانفجار عبوة ناسفة في الشيخ زويد

قتل ثلاثة من أفراد الأمن شمال سيناء، بينهم ضابط من ثوابت الأمن المركزي، وأصيب مجند، إثر انفجار عبوة ناسفة في قوة أمنية جنوب الشيخ زويد، وفق ما أفادت مراسلة "العربية".

وقد انفجرت العبوة أثناء قيام قوة أمنية بالكشف عن المتفجرات على طريق الشيخ زويد، ما أسفر عن مقتل الرائد خالد محمد السيد، والمجندين أيمن أحمد السيد، وعلي أحمد عبدالله. كذلك أصيب مجند رابع، يدعى أحمد عبدالسلام أحمد، إثر انفجار عبوة ناسفة، في قوة أمنية مترجلة بالشيخ زويد.

وكان ذلك خلال حملة مداهمات بنطاق قرية "الخروبة"، جنوب الشيخ زويد، وتم نقل المصاب والقتلى إلى المستشفى العسكري بالعريش.